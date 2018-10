später lesen Jubiläumsjahrgang von Enjoy Jazz beginnt Teilen

20 Jahre Enjoy Jazz: Der Jubiläumsjahrgang des renommierten Musikfestivals in der Rhein-Neckar-Region beginnt an diesem Dienstag (2. Oktober) mit einem Konzert in Heidelberg. Zu ihrem ersten Auftritt in Deutschland überhaupt kommt dann die Gruppe Amazones d'Afrique in die Romantikstadt. dpa