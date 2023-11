Gesellschaft Jüdische Einrichtungen sollten so offen wie möglich sein

Am Montagabend stellte der Architekt Wolfgang Lorch seine Pläne für die geplante neue Synagoge in Koblenz vor. Sie soll in der Weißer Gasse, an der Grenze zur Altstadt entstehen. Die Anforderungen an die Sicherheit seien gestiegen, sagte Lorch. „Man kann nicht in eine Synagoge rein, wie man in eine Kirche reingehen kann.“ Aber es müsse Schnittstellen geben. Wenn die Gemeinde sich „sprichwörtlich einmauern würde“, wäre das die falsche Botschaft in die Stadt.