später lesen Jürgen Prochnow: Hauptrolle bei Nibelungen-Festspielen FOTO: Horst Ossinger FOTO: Horst Ossinger Teilen

Twittern

Teilen



Der Schauspieler Jürgen Prochnow („Das Boot“) übernimmt im Sommer die Hauptrolle bei den Nibelungen-Festspielen in Worms. Der einstige Hollywoodstar soll in der Uraufführung von „Siegfrieds Erben“ den Part des Hunnenkönigs Etzel spielen, wie die Kultur und Veranstaltungs Gesellschaft der Stadt am Mittwoch mitteilte. „Ich suche meine Rollen sehr bewusst aus, da mir meine Zeit sehr kostbar ist“, sagte der 76-Jährige. dpa