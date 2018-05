später lesen Jürgen Prochnow: Im Rückblick nicht auf alle Filme stolz FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Schauspieler Jürgen Prochnow („Das Boot“) hat auch in Filmen mitgespielt, auf die er im Rückblick „nicht ganz so stolz“ ist. „Es gibt definitiv welche“, sagte der 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Worms. Beispiele wollte der Hollywood-Star, der Ensemble-Mitglied der Wormser Festspiele ist, nicht nennen. Grundsätzlich versuche er, jede Rolle so gut zu spielen, wie er könne. Manchmal fehlten jedoch die Voraussetzungen, manchmal stimme das Script nicht. „Aber ich gebe ehrlich zu: Ich bin ja frei, ich kann ja wählen, ob ich das will oder nicht, es zwingt mich keiner“. dpa