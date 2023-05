Junge Alternative in Rheinland-Pfalz Warum der AfD-Nachwuchs im Land als gesichert rechtsextrem gilt

Wer die Internetseite der Jungen Alternative (JA) Rheinland-Pfalz öffnet, sieht als erstes ein Video. Zu sehen ist die Detailaufnahme der Räder eines fahrenden Mountainbikes, Weinberge, ein fahrendes Auto, eine junge Frau und schließlich die Füße und Beine einer Joggerin. Dann kommt ein Schnitt zu einem jungen Mann, der zuvor aus dem Off spricht. Er habe gemerkt, dass junge Menschen nach etwas suchten, was es nicht gegeben habe, sagt der Mann. „Die politische Heimat für viele hat gefehlt.“ Das Video, veröffentlicht 2020, wirbt für die Junge Alternative (JA) Rheinland-Pfalz. Der Mann im Film ist Justin Salka, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Landes-JA sowie ehemaliges Mitglied des JA-Bundesvorstands. Er ist einer derjenigen Jung AfDler, die in den vergangenen Jahren mit mutmaßlich rechtsextremen Positionen aufgefallen ist.