Für die genaue Messung der Größe von Regentropfen hat ein Schüler aus Rheinland-Pfalz beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ den ersten Preis in Physik erhalten. Der 18-jährige Max von Wolff vom Megina-Gymnasium in Mayen entwickelte eine Apparatur zur präzisen Messung der Tropfen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte bei der Siegerehrung am Sonntag in Darmstadt: „Wir brauchen in Deutschland junge Menschen, die den Mut haben, Neues zu denken.“ dpa