Jugendamt bekam Hinweis zu späterem mutmaßlichen Attentäter

Das rheinland-pfälzische Landesjugendamt hat im vergangenen Jahr einen Hinweis auf den späteren mutmaßlichen Messerstecher von Amsterdam bekommen. Eine frühere Mitarbeiterin der Beratungsstelle Salam habe am 27. Januar 2017 einen Anruf des Ex-Mitarbeiters einer Jugendhilfeeinrichtung erhalten, teilte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung am Mittwoch in Mainz mit. dpa