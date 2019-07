Jugendamt nach Brand geschlossen: Brandstiftung?

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Saarbrücken Nach einem Brand im Gebäude des Jugendamtes in Saarbrücken gibt es Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte es am späten Sonntagabend im Keller des Gebäudes gebrannt, in dem das Jugendamt ansässig ist.

