So viele Übernachtungen wie bisher noch nie erwarten die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im laufenden Jahr. Es sei „das beste Jahr der Geschichte“, sagte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender des Jugendherbergen-Verbands in beiden Ländern, der Deutschen Presse-Agentur. dpa