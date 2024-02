Freizeit Jugendherbergen verzeichnen Plus bei Übernachtungen

Die Zahl der Übernachtungen in Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist im vergangenen Jahr stark angestiegen. Mit rund 970.000 Übernachtungen gab es gegenüber 2022 ein Plus von rund 14,3 Prozent, wie Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen beider Länder, am Dienstag in Mainz mitteilte.