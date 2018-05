später lesen Jugendkirchentag hat begonnen: 250 Veranstaltungen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Mehr als 4000 junge Menschen aus Hessen und Rheinland-Pfalz werden am kommenden langen Wochenende zum Jugendkirchentag in Weilburg an der Lahn erwartet. Wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mitteilte, steht bei rund 250 Veranstaltungen neben dem Glauben vor allem die persönliche Verantwortung für die Umwelt im Mittelpunkt. Der neunte Jugendkirchentag, der auch „go(o)d days and nights“ heißt, hat das Motto „Weil ich Mensch bin...“ und sogar eine eigene Hymne: den Song „Königskind“ von der Band „Beatween“. dpa