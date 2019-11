Jugendklimaforum formuliert Forderungen

Mainz Die Teilnehmer des Jugendklimaforums in Mainz haben Forderungen zum Klimaschutz formuliert. Hauptforderungen waren nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums ein Verbot der Massentierhaltung, der Ausbau der Speicher für erneuerbare Energien, Verbesserungen beim Öffentlichen Personennahverkehr und eine transparente Produktkennzeichnung.

An dem Forum mit Diskussionen, Vorträgen und Workshops hatten am Freitag rund 100 Jugendliche und junge Erwachsene teilgenommen. Die rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) will an der Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Madrid teilnehmen. Hierfür sollten die Teilnehmer konkrete politische Forderungen formulieren, um sie der Ministerin zur Konferenz mitzugeben.