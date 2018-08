später lesen Jugendliche attackieren Busfahrer Teilen

Twittern

Teilen



Zwei junge Männer haben in Mainz einen Busfahrer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen drei Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren am Montagabend in Wiesbaden trotz Verbot mit geöffneten Bierdosen in den Bus nach Mainz. dpa