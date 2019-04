später lesen Jugendliche attackieren schwerbehinderte Frau mit Steinen Teilen

Eine 71-jährige, körperlich schwerbehinderte Frau ist im Saarland von zwei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Die beiden etwa 15 und 16 Jahre alten Täter hätten die Frau am Gründonnerstag in Großrosseln bei Saarbrücken mit faustgroßen Steinen beworfen und von ihr Handy, Geld und Zigaretten gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa