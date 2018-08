später lesen Jugendliche aus Zeltlager in Eifel im Krankenhaus Teilen

Weil sie über Brechreiz, Durchfall und Kopfschmerzen klagten, sind 13 Jugendliche eines Zeltlagers in Körperich in Krankenhäuser gebracht worden. Wie ein Sprecher des Eifelkreises Bitburg-Prüm mitteilte, konnten zwei Kinder die Krankenhäuser bereits am Dienstagvormittag wieder verlassen. dpa