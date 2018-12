später lesen Feuer in Freudenburg Jugendliche föhnt ihre Matratze und setzt Haus in Brand - 200.000 Euro Schaden (Fotos/Video) FOTO: TV / Wilfried Hoffmann FOTO: TV / Wilfried Hoffmann Teilen

Weil sie ihre Matratze mit einem Föhn aufwärmen wollte, hat eine Jugendliche ein Haus in Brand gesetzt. Bei dem Feuer am zweiten Weihnachtsfeiertag in Freudenburg (Landkreis Trier-Saarburg) wurden vier Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. dpa