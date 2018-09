Zwei Jugendliche sind nach einer Taxifahrt in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) ohne zu zahlen abgehauen und wenig später vorläufig festgenommen worden. Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen hatten sich am späten Montagabend von Kirchberg nach Kirn fahren lassen und waren einfach ausgestiegen. dpa

Wie die Polizei am Dienstag weiter berichtete, folgte ihnen der Taxifahrer und forderte sein Geld. Daraufhin hätten sie sich ihm bedrohlich in den Weg gestellt. Der Mann brach die Verfolgung ab und rief die Polizei. Diese konnte die jungen Männer ausfindig machen. Wie sich herausstellte, waren sie aktuell an mehreren Autodiebstählen beteiligt und der Polizei bereits bekannt.