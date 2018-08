später lesen Jugendliche machen Ausflug mit gestohlenem Feuerwehrauto FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Zwei Jugendliche sollen in der Nacht zum Donnerstag in Mainz ein Feuerwehrauto gestohlen und damit eine Spritztour gemacht haben. Der 18- und 19-Jährige brachen durch ein Fenster in eine unbesetzte Feuerwehrwache ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa