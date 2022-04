Trier : Jugendliche mit Spielzeugpistole sorgen für Polizeieinsatz

«Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Trier Zwei Jugendliche mit einer Spielzeugpistole haben in Trier für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen meldeten am späten Dienstagabend einen Mann mit einer Sturmhaube und einem verdächtigen Gegenstand, der einer Pistole gleichen sollte, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer Einkaufspassage überwältigten die Einsatzkräfte dann wenig später den beschriebenen Mann in Begleitung einer weiteren Person. Die beiden Verdächtigen seien von den Einsatzkräften gefesselt worden.

Wie sich herausstellte, habe es sich bei den beiden Männern um zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet Trier gehandelt. Die Polizei stellte demnach eine Spielzeugpistole, einen sogenannten Gegenhalter für eine Kettenpeitsche und eine Sturmhaube sicher. Was die beiden vorhatten, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-814291/2

(dpa)