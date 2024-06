Westerwaldkreis Jugendliche rauchen E-Zigarette und werden bewusstlos

Nach dem Konsum einer E-Zigarette mit einem berauschenden Wirkstoff sind zwei Jugendliche im Westerwald bewusstlos geworden. Ein 13- und ein 14-Jähriger hätten am Freitag in Nentershausen die E-Zigarette - einen sogenannten HHC-Vape - von einem anderen 14-Jährigen bekommen, teilte die Polizei in Montabaur mit. Beide seien sofort bewusstlos geworden, Zeugen hätten Hilfe geholt.