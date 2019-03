Eine 17 Jahre alte Jugendliche soll in Birkenfeld mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden sein. dpa

Sie habe angegeben, am Donnerstagabend einen Schuss gehört zu haben und über einen plötzlichen Schmerz am Oberschenkel geklagt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Laut der 17-Jährigen fuhr im Moment des Schusses ein schwarzes Auto mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Ein Projektil sei aber nicht gefunden worden, sagte der Polizeisprecher. Es gebe noch keinen Hinweis auf mögliche Täter.