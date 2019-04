später lesen Jugendliche steuern Auto in Mosel: Schifffahrt eingestellt Teilen

Drei Jugendliche haben am Osterwochenende ein Auto in der Mosel versenkt. Der Fahrer war betrunken und 15 Jahre alt, wie die Polizeiinspektion Schweich mitteilte. Um den Geländewagen zu bergen, musste am Montagmorgen der Schiffsverkehr auf der Mosel eingestellt werden. dpa