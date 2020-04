Jugendliche verstoßen gegen Corona-Regeln: Drogen gefunden

Gau-Algesheim Bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher in Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen), die gegen die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen haben, hat die Polizei Drogen entdeckt. Bei einem der sechs Jugendlichen fanden die Beamten am Sonntagnachmittag Marihuana, Haschisch und Ecstasy, wie die Polizei am Montag mitteilte.



