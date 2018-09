später lesen Jugendlicher bei Motorradunfall getötet Teilen

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Horbruch (Landkreis Birkenfeld) in der Nacht zu Samstag ums Leben gekommen. Der 17-Jährige, der einen ein Jahr jüngeren Beifahrer bei sich hatte, stieß mit seinem Zweirad an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen, wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilte. dpa