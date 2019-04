später lesen Jugendlicher liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei Teilen

Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht zum Montag in Zweibrücken ohne ersichtlichen Grund eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Mit im Auto sei eine 17-Jährige gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. dpa