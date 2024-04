Ermittlungen Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt

Bad Dürkheim · Bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim ist ein junger Radfahrer am Freitagabend schwer verletzt worden. An einer Kreuzung waren der Radfahrer und ein Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag mitteile.

13.04.2024 , 12:17 Uhr

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Warum es genau zum Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Laut den Beamten konnte der 20-jährige Autofahrer den von links kommenden Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig sehen. Nach den Angaben fuhr der 16-Jährige mit seinem Pedelec am Freitagabend eine Straße entlang „ohne Helm und jegliche Beleuchtung“. Dabei geriet er den Ermittlern zufolge aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Danach überquerte er die Straße, „ohne den kreuzenden Verkehr zu beachten oder den Fußgängerüberweg zu respektieren“, wie die Polizei berichtete. Bei dem Aufprall verletzte sich der Jugendliche so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrrad erlitt einen Totalschaden. © dpa-infocom, dpa:240413-99-660116/2

(dpa)