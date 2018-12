später lesen Jugendlicher starb in Schwimmbad an Herzrhythmusstörung Teilen

Twittern

Teilen



Der Tod eines Jugendlichen in einem Schwimmbad in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) ist von Herzrhythmusstörungen infolge des Sprungs ins kalte Wasser verursacht worden. Ermittlungen und Obduktion brachten keine Hinweise auf Fremdverschulden, Vorerkrankungen oder die mögliche Einnahme von Substanzen, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. dpa