Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in Veitsrodt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 15-Jährige sei mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Idar-Oberstein mit. dpa