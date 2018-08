später lesen Jugendlicher von Auto erfasst und schwer verletzt Teilen

Ein 17-Jähriger ist in Heiligenroth (Westerwaldkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe am Sonntagnachmittag am Straßenrand gesessen und sei von dem vorbeifahrenden Wagen einige Meter weit mitgeschleift worden, teilte die Polizei mit. dpa