Julia Klöckner vor dem Trau-Altar

Guldental Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin und rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende, hat am Samstag auch kirchlich geheiratet. Der Trau-Gottesdienst fand nach einem Bericht der Zeitungen der VRM in der katholischen Kirche St.

Martin in Guldental im Kreis Bad Kreuznach statt, wo Julia Klöckner getauft wurde und die Erstkommunion erhielt. Die standesamtliche Eheschließung mit Ralph Grieser fand bereits an Ostern in Südafrika statt.