Julia Klöckner vor Parteitag: „Bei uns ist richtig was los“

Wenige Tage vor dem CDU-Parteitag in Hamburg ist die Entscheidung über den Vorsitz nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Julia Klöckner noch völlig offen. „Die Stimmung einzuschätzen ist schwierig“, sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende am Montag in Mainz. dpa