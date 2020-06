Julia Neigel veröffentlicht erste Single seit neun Jahren

Ludwigshafen Rocksängerin Julia Neigel veröffentlicht an diesem Freitag ihre erste Single seit neun Jahren. „Das Lied „Hoffnung“ war eigentlich bereits für März geplant - keiner konnte ahnen, wie gut der Titel passen würde“, sagte die 54-Jährige mit Blick auf die Corona-Krise.

„Hoffnung“ überzeugt mit großer Dynamik und treibendem Rhythmus. „Der Stil ist wiedererkennbar, heißt es. Einige meinen: Man hört am ersten Ton, dass ich das bin. Das freut mich natürlich“, sagte Neigel der Deutschen Presse-Agentur an ihrem Wohnort Ludwigshafen. „Es ist rockig mit Pop-Elementen, und es gibt diese Chöre, die man von mir kennt. Gleichzeitig ist es arrangiert im frischen Sound von heute.“

Neigel hatte 1988 mit dem Rocksong „Schatten an der Wand“ den Durchbruch geschafft. Die kraftvolle Debüt-Single von Jule Neigel und Band fiel zwischen damaligen Charthits wie „Girl You Know It's True“ von Milli Vanilli und „Patrona Bavariae“ vom Original Naabtal Duo schnell auf. Es war der Beginn einer bemerkenswerten Karriere.