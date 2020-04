Jung: Gottesdienst-Verzicht wegen Corona ist richtig

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, blickt in die Kamera. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Darmstadt Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, hat die Behörden-Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie verteidigt. Dazu zählt auch, dass öffentliche Gottesdienste verboten wurden.

„Dass wir uns zurzeit nicht in den Kirchen versammeln, um Gottesdienste zu feiern, ist richtig. Es geht darum, dass wir alles tun müssen, um eine schnelle Ausbreitung der tückischen Krankheit zu verhindern“, erklärte Jung nach Angaben der EKHN am Samstag.

Oster-Gottesdienste bleiben nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wegen der Corona-Pandemie in Hessen verboten. Das Gericht lehnte es am Karfreitag nach einem Eilantrag ab, das hessische Verbot religiöser Zusammenkünfte vorläufig außer Kraft zu setzen. Gottesdienste zu Ostern mit sehr vielen Menschen würden die Ansteckungsgefahr erheblich erhöhen, so das Gericht.