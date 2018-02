Junge Leute tun sich schwer mit Kauf von Wohneigentum

Vor allem jüngere Leute können das nötige Kapital für ein Eigenheim nach Angaben der LBS Südwest nicht aufbringen. Die Gründe dafür seien zahlreich, sagte Wolfgang Kaltenbach, Vorstandschef der Landesbausparkasse, am Dienstag in Stuttgart. Gerade die jüngere Generation dürfe das Sparen jedoch nicht verlernen. „Ohne Eigenkapital bleibt der Weg ins Eigenheim später versperrt. Daran ändern auch die niedrigen Zinsen nichts.“ dpa

Die LBS Südwest, Deutschlands größte Landesbausparkasse, hat im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Bausparverträge über 9,3 Milliarden Euro vermittelt, das waren 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge ging um 10,2 Prozent auf 175 500 zurück. Hingegen stieg die durchschnittliche Bausparsumme um 9,3 Prozent auf 53 000 Euro. An die Bausparer wurde 2017 genau so viel Geld ausgezahlt wie im Vorjahr - 3,22 Milliarden Euro.