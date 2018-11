später lesen Junge Liberale-Chefin fordert stärkeren Kampf gegen Rechts FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Twittern

Teilen



Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder, dringt auf einen stärkeren Kampf gegen Rechtspopulisten in Deutschland und der EU. „Wir verstehen uns als Gegenpol zur AfD, zu Populisten. Wir sehen uns in der Mitte der Gesellschaft“, sagte die Chefin der FDP-Nachwuchsorganisation der Deutschen Presse-Agentur anlässlich eines Bundeskongresses in Bingen. dpa