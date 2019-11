Junge: Strebe Wiederwahl als Landeschef nicht an

AfD-Politiker Uwe Junge. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Mainz Ungeachtet des Wirbels um den AfD-Politiker Joachim Paul peilt Uwe Junge weiter keine Wiederwahl als Landesvorsitzender der Partei in Rheinland-Pfalz an. „Ich strebe es nicht an“, sagte Junge am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ähnlich hatte sich Junge, der Ende November für den Bundesvorsitz der AfD kandidieren will, schon mehrfach geäußert. Der AfD-Landesvorstand wird am kommenden Samstag (16. November) bei einem Parteitag in Bingen neu gewählt. Dem SWR sagte Junge, ein solcher Parteitag habe „auch immer seine eigene Dynamik“. Für eine erneute Kandidatur müssten „besondere Situationen“ entstehen.