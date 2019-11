Junge Union fordert Verjüngung der CDU in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Junge Union (JU) Rheinland-Pfalz hat eine Verjüngung der CDU bei der Landtagswahl 2021 verlangt. „Wir fordern von der CDU Rheinland-Pfalz eine Selbstverpflichtung für die kommende Landtagswahl, dass entweder die A-Kandidaten oder die B-Kandidaten nicht älter als 40 Jahre sein sollen“, sagte der JU-Landesvorsitzende Jens Münster am Dienstag in Mainz.

Einen entsprechenden Antrag will die Jugendorganisation am kommenden Samstag beim Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße einbringen.