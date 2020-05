Rheinland-Pfalz : Griff ins Klo? Warum ein Post der Jungen Union zu Schultoiletten für Ärger sorgt

Trier/Mainz Warum die Junge Union Rheinland-Pfalz mit einem Eintrag über Schultoiletten einen Shitstorm auslöst.

Pia Schellhammer, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Mainzer Landtag, nennt die erste, wohlwollende Reaktion von Klöckner „befremdlich“ und den Post „bitter für die politische Kultur in Rheinland-Pfalz“. Umut Kurt, Landeschef der Jusos, fordert eine Entschuldigung der JU: „Der Post der Jungen Union ist unmöglich und spielt gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aus.“ Luca Lichtenthäler, Landeschef der Jungen Liberalen, spricht von „billigem Populismus“ und sagt: „Minderheitenbashing hat in der politischen Kommunikation nichts verloren. Die richtige Forderung nach der Sanierung von Schulklos mit Toiletten für das dritte Geschlecht in Verbindung zu bringen, ist schlichtweg sinnfrei.“ Intersexuelle Menschen können sich seit 2019 als „divers“ ins Geburtenregister eintragen lassen. Auf Distanz zum eigenen Landesverband ging der CDU-Jugendverband Trier, der via Facebook schrieb: „Populismus und Diskriminierung hat eine gute politische Debatte noch nie weitergebracht.“