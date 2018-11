später lesen Junge Union Rheinland-Pfalz wählt neue Spitze FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Der CDU-Nachwuchs in Rheinland-Pfalz wählt einen neuen Landeschef. Für die Nachfolge an der Spitze der Jungen Union (JU) bewerben sich Jens Münster, Kreisvorsitzender in Cochem-Zell, und Marc Philipp Janson, Mitglied des JU-Deutschlandrats. dpa