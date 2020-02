Junge verkeilt sich in Waschmaschine: Rettungseinsatz

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild.

Trier Ein kleiner Junge hat sich in Trier in einer Waschmaschine verkeilt und damit einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der etwa vier bis fünf Jahre alte Junge sei mit dem Kopf voran in die Maschine gestiegen und sei etwa bis zur Hüfte darin stecken geblieben, wie ein Feuerwehr-Sprecher am Donnerstag sagte.



Dadurch habe er sich zunächst ohne fremde Hilfe nicht mehr befreien können.