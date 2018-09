später lesen Junge will nicht auf Zahnarztstuhl und ruft Polizei an Teilen

Weil er einer Zahnarztuntersuchung entgehen wollte, hat ein Zwölfjähriger in der Pfalz die Polizei angerufen. Der Junge aus Neustadt an der Weinstraße sagte den Beamten, seine Mutter greife ihn körperlich an, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa