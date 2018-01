Junge wirft Spiegel Täuschung vor

Nach der Flucht von zwei Abschiebehäftlingen aus der psychiatrischen Klinik in Alzey hat der AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge der rheinland-pfälzischen Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Mittwoch Falschaussagen vorgeworfen. Die Ministerin wies dies entschieden zurück. dpa

„Ministerin Spiegel hat nicht nur wichtige Fakten verschwiegen, sondern auch durch nachweislich falsche Aussagen das Parlament und die Öffentlichkeit getäuscht“, sagte Junge. Dabei nannte er zwei Auskünfte des Ministeriums: Zum einen, dass 2016/17 nur in einem Fall eine unter Bewachung des Abschiebegefängnisses (GfA) in Ingelheim stehende Person aus der Rheinhessen-Fachklinik geflohen sei. Zum anderen, dass keine Verlegung in die Klinik wegen Androhung eines Suizides oder eines erweiterten Suizides erfolgt sei.

Das Integrationsministerium erwiderte, dass nur der im September entflohene Mann von einem Sicherheitsdienst der GfA bewacht worden sei. Der im Oktober geflohene Hicham B. sei hingegen von einem Sicherheitsdienst bewacht worden, der von der zuständigen Kommune beauftragt worden sei. „Hätte Herr Junge genau zugehört oder auch nur die Berichterstattung zum Fall Hicham B. verfolgt“, dann wüsste er dies, sagte eine Sprecherin. Beide in die Klinik verlegten Männer hätten zuvor in dem Gefängnis versucht, sich das Leben zu nehmen. „Dies ist klar zu unterscheiden von der bloßen Ankündigung eines Suizides“, betonte das Ministerium. „Hier werden also ebenfalls fälschlicherweise unterschiedliche Sachverhalte miteinander vermischt.“