Ein junger Fechter hat während eines Streits um Geld nahe Kaiserslautern seine beiden Kontrahenten mit seinem Degen leicht verletzt. Der 20-Jährige habe unter dem Einfluss von Drogen gestanden, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Montag mit. dpa

Er wurde nach der Tat am Sonntagabend in Kottweiler-Schwanden in Gewahrsam genommen. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben, da er zu dem Tatort mit dem Auto gefahren war.

