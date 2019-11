Junger Mann bei Verpuffung in Wohnhaus in der Pfalz verletzt

Contwig Bei einer Verpuffung in einem Zweifamilienhaus in Contwig bei Zweibrücken ist am Donnerstag ein 28-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Wohnungsinhaber erlitt nach ersten Informationen Verbrennungen ersten Grades, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa