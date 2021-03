Junger Mann stirbt bei Motorradunfall

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Diez Bei einem Motorradunfall ist ein 21-Jähriger am Mittwoch in der Nähe von Allendorf (Rhein-Lahn-Kreis) ums Leben gekommen. Er sei auf der B274 in einer Linkskurve wegen zu hohen Tempos nach rechts von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Abend in Diez mit.

Er stürzte und prallte mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der 21-Jährige starb an der Unfallstelle. Der andere Motorradfahrer war auch gestürzt. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.