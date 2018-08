später lesen Junger Mann und Jugendlicher nach Biergenuss im Krankenhaus FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ein junger Mann und ein Jugendlicher sind in Alzey ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie Bier getrunken hatten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine ihnen unbekannte Person den beiden das Getränk am Dienstagnachmittag angeboten. dpa