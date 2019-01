später lesen Junger Mann will Taxirechnung nicht bezahlen und flieht FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Weil er eine Taxifahrt für 48 Euro nicht bezahlen wollte, hat sich ein 17-Jähriger in Kaiserslautern eine Verfolgungsjagd erst mit dem Taxifahrer und dann mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war am Mittwoch am Bahnhof aus dem Taxi gestiegen und weggelaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa