Ein junger Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 259 im Kreis Cochem-Zell tödlich verunglückt. Der 18-Jährige sei am Sonntag in einer langgezogenen Kurve zuerst auf die Gegenfahrbahn geraten und dann von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Cochem mit. dpa