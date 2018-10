später lesen Junger Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Kreuznach ist ein 16-jähriger auf einem Leichtkraftrad am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei den Jugendlichen an einer Straßeneinmündung übersehen. dpa