Junggesellenabschied: Bräutigam muss in Ausnüchterungszelle

Ein exzessiver Junggesellenabschied hat einen künftigen Bräutigam und seinen Bruder bis in die Ausnüchterungszelle der Polizei in Saarlouis geführt. Die beiden Männer hatte nach Angaben der Behörde vom Sonntag am Samstagabend mit einer größeren Gruppe in der Altstadt von Saarlouis so sehr gefeiert, dass ein Gastwirt die Polizei rief. dpa